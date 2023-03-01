Полиция Ростова задержала главу областного бюро медико-социальной экспертизы Медовник

При этом само бюро проходит по делу как потерпевшая сторона, а Медовник на момент заключения контракта в 2017 году даже не была руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области». По словам коллег Медовник, приведенных порталом 1Rnd, женщина стала и. о. руководителя, когда работы на объекте шли полным ходом.