Полиция Ростова задержала главу областного бюро медико-социальной экспертизы Медовник

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В среду, 1 марта, в Ростове-на-Дону задержали главу бюро медико-социальной экспертизы Алину Медовник, сейчас женщина находится в суде, где ей определят меру пресечения на период расследования уголовного дела.
По предварительной информации, Медовник подозревают в нарушении закона во время капремонта зданий бюро, в частности женщину обвиняют в том, что она не проверила качество проведенных работ. Из-за подписания акта приемки фактически невыполненных работ подрядчик незаконно получил более 12 миллионов рублей. На исполнителя работ также завели уголовное дело, поскольку выполненный ремонт не соответствовал требованиям закупки.
При этом само бюро проходит по делу как потерпевшая сторона, а Медовник на момент заключения контракта в 2017 году даже не была руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области». По словам коллег Медовник, приведенных порталом 1Rnd, женщина стала и. о. руководителя, когда работы на объекте шли полным ходом.
«Она была введена в заблуждение заместителем гендиректора подрядной организации относительно видов и объема строительных работ», — сказано в публикации.
Официальной информации об инциденте не поступало. Данные уточняются.
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