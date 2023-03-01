Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Напомним, что ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. 70-летний водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди ВАЗ-21099.
Отечественная легковушка от удара слетела с дороги, после чего опрокинулась. Во время аварии пассажирка выпала из салона в окно. На фото с место происшествия видно, что машина сейчас, скорее, похожа на груду металла.
В результате инцидента травмы получила 43-летняя пассажирка ВАЗ. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП.
Ранее под Ростовом разогнавшийся водитель легковушки влетел в припаркованную фуру и погиб.