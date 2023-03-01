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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины

1 марта 2023, 16:15
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Пассажирка легковушки пострадала после столкновения и опрокидывания авто в Каменском районе, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

Напомним, что ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. 70-летний водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди ВАЗ-21099.

Отечественная легковушка от удара слетела с дороги, после чего опрокинулась. Во время аварии пассажирка выпала из салона в окно. На фото с место происшествия видно, что машина сейчас, скорее, похожа на груду металла.

В результате инцидента травмы получила 43-летняя пассажирка ВАЗ. Сейчас она находится в больнице.

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Правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП.

Ранее под Ростовом разогнавшийся водитель легковушки влетел в припаркованную фуру и погиб.

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