Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Метеорологи столкнулись с проблемой в прогнозировании погоды. Связана она с выходом из строя давно закупленного зарубежного оборудования. Восстановлению оно не подлежит. Из-за санкций поставки запчастей и систем прекратились. Импортозамещение же в этой области не налажено.
Donnews уточняет, что ранее оборудование поставлялось в Россию из США, Франции, Финляндии и Германии.
Отечественные приборы для метеорологических исследований представлены только осадкомерами и психрометрическими будками.
Эксперты рассказали еще об одной проблеме, с которой столкнулись метеорологи в России. Из-за спецоперации данными с ними перестали делиться коллеги из Украины, Румынии и Польши. Это также влияет на точность прогнозов погоды.
Ранее эксперт рассказал, что из-за нехватки западных запчастей для сельхозтехники могут обанкротиться аграрии в Ростовской области.