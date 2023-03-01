Метеорологи столкнулись с проблемой в прогнозировании погоды. Связана она с выходом из строя давно закупленного зарубежного оборудования. Восстановлению оно не подлежит. Из-за санкций поставки запчастей и систем прекратились. Импортозамещение же в этой области не налажено.