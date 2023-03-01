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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Прогнозирование погоды в Ростовской области находится под угрозой из-за санкций

1 марта 2023, 17:47
Фото: Pxhere.com
Прогнозирование погоды оказалось под угрозой в Ростовской области из-за санкций
В Ростовской области прогнозирование погоды находится под угрозой из-за отсутствия зарубежного оборудования, сообщают СМИ.

Метеорологи столкнулись с проблемой в прогнозировании погоды. Связана она с выходом из строя давно закупленного зарубежного оборудования. Восстановлению оно не подлежит. Из-за санкций поставки запчастей и систем прекратились. Импортозамещение же в этой области не налажено.

Donnews уточняет, что ранее оборудование поставлялось в Россию из США, Франции, Финляндии и Германии.

Отечественные приборы для метеорологических исследований представлены только осадкомерами и психрометрическими будками.

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Эксперты рассказали еще об одной проблеме, с которой столкнулись метеорологи в России. Из-за спецоперации данными с ними перестали делиться коллеги из Украины, Румынии и Польши. Это также влияет на точность прогнозов погоды.

Ранее эксперт рассказал, что из-за нехватки западных запчастей для сельхозтехники могут обанкротиться аграрии в Ростовской области.

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#Прогноз погоды#Новости#Ростовская область#Алина Заярная
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