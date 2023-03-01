Пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю

Все три существующих КПП на границе между субъектами РФ собираются модернизировать до конца лета, однако первые результаты станут заметны уже в апреле. До 1 апреля пропускную способность КПП увеличат на 4,5 тысячи машин в сутки, при этом в настоящий момент суммарно суточная пропускная способность трех пунктов составляет три тысячи машин.