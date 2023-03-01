Пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю

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Published Сегодня, 07:41
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Во вторник, 28 февраля, Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале о поручении президента Владимира Путина, который дал задачу увеличить пропускную способность КПП.
Все три существующих КПП на границе между субъектами РФ собираются модернизировать до конца лета, однако первые результаты станут заметны уже в апреле. До 1 апреля пропускную способность КПП увеличат на 4,5 тысячи машин в сутки, при этом в настоящий момент суммарно суточная пропускная способность трех пунктов составляет три тысячи машин.
«В целом, ведутся работы, чтобы к концу лета с шести до 18 тысяч [прим. редакции — автомобилей] увеличить пропускную способность КПП», — сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
В рамках работ также запланировано установить дополнительное оборудование и расширить дороги, а также организовать четвертый КПП «Ульяновское — Шрамко».
Ранее сообщалось о планах открыть два новых КПП на границе между субъектами РФ.