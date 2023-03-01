Психолог рассказала о главных комплексах российских мужчин

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life, главные страхи мужчин, связанные с ростом, психологи считают безосновательными. Хотя женщины и обращают внимание на данный параметр, но не считают его приоритетным.
К другим распространенным среди российских мужчин комплексам относится финансовая или карьерная несостоятельность. Мужчины считают, что женщины любят только успешных. Но, по мнению психолога, среди слабого пола этот критерий не является определяющим при оценке партнера.