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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Россияне смогут требовать перерасчет платы за мусор

Сегодня, 09:32
Граждане, находившиеся в отпуске и командировке, вправе потребовать перерасчет оплаты за вывоз мусора за время своего отсутствия. Данное изменение вступило в силу с 1 марта.

Как сообщает телеканал «360», жители МКД могут потребовать перерасчет платы за мусор, подав соответствующее заявление в управляющую компанию. При этом, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие — например, путевки или авиабилеты.

Перерасчет делается при условии, что гражданин отсутствует дома не менее пяти дней. Правило действует для тех МКД, где в тарифах учитывается площадь жилья и количество прописанных в нем жильцов.

#Общество
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