Россияне смогут требовать перерасчет платы за мусор

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщает телеканал «360», жители МКД могут потребовать перерасчет платы за мусор, подав соответствующее заявление в управляющую компанию. При этом, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие — например, путевки или авиабилеты.
Перерасчет делается при условии, что гражданин отсутствует дома не менее пяти дней. Правило действует для тех МКД, где в тарифах учитывается площадь жилья и количество прописанных в нем жильцов.