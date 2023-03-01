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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Россияне стали меньше пользоваться косметикой

Сегодня, 18:18
Подорожание косметики в России привело к созданию рекордных запасов этого товара в магазинах.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», после подорожания косметики россияне стали реже приобретать косметические средства, зато всерьез озаботились их качеством. Согласно соцопросам, в 2023 году на покупки косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 марта граждане тратят 3700 рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом объем покупок уменьшился на 15%. В итоге в запасах магазинов образовалось около 140 миллионов флаконов парфюмерно-косметических средств.

Больше половины запаса духов в стране (56%) — отечественного производства, остальные — производства Франции, Турции, Испании. В то же время число запросов в Роспотребнадзор по качеству продаваемой косметики выросло на 1500 обращений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из них 60% связаны с безопасностью товаров.

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