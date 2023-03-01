Россияне стали меньше пользоваться косметикой

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», после подорожания косметики россияне стали реже приобретать косметические средства, зато всерьез озаботились их качеством. Согласно соцопросам, в 2023 году на покупки косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 марта граждане тратят 3700 рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом объем покупок уменьшился на 15%. В итоге в запасах магазинов образовалось около 140 миллионов флаконов парфюмерно-косметических средств.