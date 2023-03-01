Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Если в 2021 году их было 1,7 тысячи, то в 2022 стало 7,2 тысячи. В прошлом году удалось добиться погашения долгов на сумму более 150 миллионов рублей.
В 2021 году этот показатель был на 48 миллионов рублей меньше.
Всего в области общее количество исполнительных производств достигло 3,2 миллиона. Это число выросло за год на 479 тысяч.
В регионе в минувшем году удалось взыскать 3,4 миллиарда рублей долгов.
Ранее стало известно, что больница в Ростовской области задолжала 1,8 млн за работы по госконтракту.