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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам

1 марта 2023, 06:37
Фото: 1MI
Ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам
В Ростовской области в 2022 году количество исполнительных производств из-за невыплаты зарплаты увеличилось по сравнению с 2021 годом в 4,1 раза, говорится в докладе регионального УФССП.

Если в 2021 году их было 1,7 тысячи, то в 2022 стало 7,2 тысячи. В прошлом году удалось добиться погашения долгов на сумму более 150 миллионов рублей.

В 2021 году этот показатель был на 48 миллионов рублей меньше. 

Всего в области общее количество исполнительных производств достигло 3,2 миллиона. Это число выросло за год на 479 тысяч. 

В регионе в минувшем году удалось взыскать 3,4 миллиарда рублей долгов. 

Ранее стало известно, что больница в Ростовской области задолжала 1,8 млн за работы по госконтракту. 

#Происшествие#Долги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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