Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором вступлении его страны в ЕС. Парламентарий назвал утверждения об этом пустыми. Он уверен, что с нынешним руководством у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз и НАТО.