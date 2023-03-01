Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором вступлении его страны в ЕС. Парламентарий назвал утверждения об этом пустыми. Он уверен, что с нынешним руководством у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз и НАТО.
Водолацкий объяснил, что Зеленский находится в «агонии» и пытается удержаться у власти популистскими заявлениями. На деле вступление в ЕС для Украины является «пропастью», заключил депутат.
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