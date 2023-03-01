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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Ростовский депутат заявил, что Украина не вступит в ЕС и НАТО при Зеленском

1 марта 2023, 16:36
Фото: Telegram-канал Виктора Водолацкого
Ростовский депутат Водолацкий не верит во вступление Украины в ЕС при Зеленском
При нынешнем руководстве страны у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО, уверен депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором вступлении его страны в ЕС. Парламентарий назвал утверждения об этом пустыми. Он уверен, что с нынешним руководством у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз и НАТО.

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Водолацкий объяснил, что Зеленский находится в «агонии» и пытается удержаться у власти популистскими заявлениями. На деле вступление в ЕС для Украины является «пропастью», заключил депутат.

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#Виктория Прутковская#Международные отношения#Политика#Новости#Ростовская область
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