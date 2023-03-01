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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Сезон дождей начнется в Ростовской области днем с 4 марта

1 марта 2023, 04:25
Фото: 1mi
В Ростовской области в субботу, 4 марта, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В среду и четверг, 1 и 2 числа, будет облачно, температура составит плюс пять градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Ночью пока сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. В пятницу воздух прогреется до плюс шести градусов, осадков не будет.

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В субботу начнутся дожди, осадки не прекратятся в течение нескольких дней. К началу следующей недели может потеплеть до 11 градусов.

В ночное время температура будет составлять плюс два градуса.

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.

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