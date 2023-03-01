Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В среду и четверг, 1 и 2 числа, будет облачно, температура составит плюс пять градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ночью пока сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. В пятницу воздух прогреется до плюс шести градусов, осадков не будет.
В субботу начнутся дожди, осадки не прекратятся в течение нескольких дней. К началу следующей недели может потеплеть до 11 градусов.
В ночное время температура будет составлять плюс два градуса.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.