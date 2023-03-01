Школьники в Ростовской области поздравили бойцов по пути в зону СВО

В это время взрослые и работники школы испекли пирожки и блины. Все подготовленные подарки положили в пакеты, после чего всем селом вышли к проезжей части. Здесь они встретили направляющихся в зону спецоперации военнослужащих и поздравили с Днем защитника Отечества.