Школьники в Ростовской области поздравили бойцов по пути в зону СВО

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Школьники собрались вместе на выходных, чтобы приготовить поздравительные открытки. Присоединились к ним также и старшие ребята, которые писали письма.
В это время взрослые и работники школы испекли пирожки и блины. Все подготовленные подарки положили в пакеты, после чего всем селом вышли к проезжей части. Здесь они встретили направляющихся в зону спецоперации военнослужащих и поздравили с Днем защитника Отечества.
Директор школы Варвара Безуглова сообщила что учреждение расположено рядом с дорогой, из-за чего ученики и педагоги регулярно видят военный транспорт. Поэтому и появилась идея устроить небольшой праздник бойцам.
«Местные жители одобрили идею подготовить выпечку с письмами для защитников. Тем более ранее мы уже организовывали аналогичные мероприятия», — объяснила Варвара Безуглова.
Он добавила, что подобные акции будут проводить и в дальнейшем. Саму школу назвали в честь представительницы партизанского отряда «Отважный-2» Александры Зеленковой, она участвовала в освобождении Таганрога.
Проезжающие автомобили встретили с российскими флагами и все кричали «Поздравляем!». Когда машины тормозили, то военнослужащим передавали подарки. Бойцы благодарили местных жителей и передавали мягкие игрушки.
Через несколько дней после акции на электронную почту образовательного учреждения пришло письмо с фотографиями от бойцов и словами благодарности.
«Большое спасибо за поздравления. Были глубоко тронуты письмами и открытками. Никто не остался равнодушным», — говорилось в письме. Сотрудникам учреждения и детям пожелали мира.
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что жители области помогают участникам с начала спецоперации. А акции поддержки проводятся во многих территориях.
«Инициаторами некоторых мероприятий становятся дети. За счет помощи на линию соприкосновения передают блиндажные свечи, специальные носилки, носки, открытки и письма», — уточнил Вадим Артемов.