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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Стали известны главные причины кризиса в сельском хозяйстве в Ростовской области

1 марта 2023, 15:27
Фото: 1MI
Малые и средние фермерские хозяйства могут обанкротиться в Ростовской области из-за кризиса, считает профессор Александр Лабынцев.

Доктор сельхознаук, профессор Александр Лабынцев назвал кризисной нынешнюю ситуацию в сельском хозяйстве Ростовской области. Он предположил, что сложившаяся ситуация может привести к банкротству средних и малых аграрных хозяйств.

Первой причиной кризиса он назвал рекордные урожаи. Эксперт объяснил, что это действительно хорошо для статистики, но не для бизнеса. Например, в прошлом году валовый сбор зерновых в России составил 170 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал составляет лишь 40-45 миллионов тонн. Таким образом, чтобы продать собранное зерно понадобится четыре года. Это приводит к обвалу цен. Излишки зерна можно было бы отдать на корм скоту. Однако скотоводство на юге страны развито слабо.

Вторая причина сложной ситуации в сельском хозяйстве — дефицит мест для хранения зерна. Емкость хранилищ в России составляет 250 миллионов тонн. По оценкам эксперта, если в этом году урожай превысит сто миллионов, то часть зерна негде будет хранить. Это чревато обвалом отрасли.

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Другая часть проблем связана с таможенными пошлинами на экспорт зерна. «Это удавка на шее сельского хозяйства», — приводит слова эксперта Donnews.

Отметил эксперт и влияние санкций на сельское хозяйство. Российским аграриям приходится подолгу ждать необходимые запчасти для комбайнов, импортные семена подсолнечника и свеклы. Если не наладить собственное производство, страна может столкнуться с дефицитом сахара.

Ранее сообщалось, что зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей.

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#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростовская область
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