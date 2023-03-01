Первой причиной кризиса он назвал рекордные урожаи. Эксперт объяснил, что это действительно хорошо для статистики, но не для бизнеса. Например, в прошлом году валовый сбор зерновых в России составил 170 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал составляет лишь 40-45 миллионов тонн. Таким образом, чтобы продать собранное зерно понадобится четыре года. Это приводит к обвалу цен. Излишки зерна можно было бы отдать на корм скоту. Однако скотоводство на юге страны развито слабо.