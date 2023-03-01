Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Доктор сельхознаук, профессор Александр Лабынцев назвал кризисной нынешнюю ситуацию в сельском хозяйстве Ростовской области. Он предположил, что сложившаяся ситуация может привести к банкротству средних и малых аграрных хозяйств.
Первой причиной кризиса он назвал рекордные урожаи. Эксперт объяснил, что это действительно хорошо для статистики, но не для бизнеса. Например, в прошлом году валовый сбор зерновых в России составил 170 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал составляет лишь 40-45 миллионов тонн. Таким образом, чтобы продать собранное зерно понадобится четыре года. Это приводит к обвалу цен. Излишки зерна можно было бы отдать на корм скоту. Однако скотоводство на юге страны развито слабо.
Вторая причина сложной ситуации в сельском хозяйстве — дефицит мест для хранения зерна. Емкость хранилищ в России составляет 250 миллионов тонн. По оценкам эксперта, если в этом году урожай превысит сто миллионов, то часть зерна негде будет хранить. Это чревато обвалом отрасли.
Другая часть проблем связана с таможенными пошлинами на экспорт зерна. «Это удавка на шее сельского хозяйства», — приводит слова эксперта Donnews.
Отметил эксперт и влияние санкций на сельское хозяйство. Российским аграриям приходится подолгу ждать необходимые запчасти для комбайнов, импортные семена подсолнечника и свеклы. Если не наладить собственное производство, страна может столкнуться с дефицитом сахара.
Ранее сообщалось, что зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей.