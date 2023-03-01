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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Судьбу участка под застройку президента ФК «Ростов» Арутюнянца решит Верховный суд

1 марта 2023, 11:29
Фото: ФК «Ростов»
Судьбу участка под застройку президента ФК «Ростов» Арутюнянца решит Верховный суд

В Верховном суде примут решение о строительстве ЖК Арутюнянца около Ростовского порта

В Ростове судьбу спорного участка в Нахичевани, за который борются порт Ростова и компания Арташеса Арутюнянца, будет решать коллегия Верховного суда России, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в ноябре стало известно, что «Ростовскому порту» и судоремонтному предприятию «Риф» удалось добиться отмены разрешения властей на строительство жилья на улице 9-я линия, 87, которое получила компания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца. Площадь участка составляет более 2,6 гектара, а сама земля находится в санитарной зоне речного порта.

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Это решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа не устроило предпринимателей и ООО «РС ГРУПП»,  а потому жалоба на решение была направлена в Верховный суд Российской Федерации.

22 февраля ВС РФ постановил передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации жалобу администрации Ростова, ДАиГ и предпринимателей.

Основанием для рассмотрения кассационной жалобы в определении назвали работы и затраты, которые застройщик произвел в рамках выданного разрешения на строительство.

Жалобу рассмотрят в Москве 16 марта.

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