В Верховном суде примут решение о строительстве ЖК Арутюнянца около Ростовского порта

В Ростове судьбу спорного участка в Нахичевани, за который борются порт Ростова и компания Арташеса Арутюнянца, будет решать коллегия Верховного суда России, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.