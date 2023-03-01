Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Напомним, в ноябре стало известно, что «Ростовскому порту» и судоремонтному предприятию «Риф» удалось добиться отмены разрешения властей на строительство жилья на улице 9-я линия, 87, которое получила компания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца. Площадь участка составляет более 2,6 гектара, а сама земля находится в санитарной зоне речного порта.
Это решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа не устроило предпринимателей и ООО «РС ГРУПП», а потому жалоба на решение была направлена в Верховный суд Российской Федерации.
22 февраля ВС РФ постановил передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации жалобу администрации Ростова, ДАиГ и предпринимателей.
Основанием для рассмотрения кассационной жалобы в определении назвали работы и затраты, которые застройщик произвел в рамках выданного разрешения на строительство.
Жалобу рассмотрят в Москве 16 марта.