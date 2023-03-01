Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ

«В рамках единого решения нашим клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и видеосервис Wink. Это удобно и выгодно, ведь расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового мобильного тарифа. Клиенту достаточно просто добавить новую опцию к уже знакомому и понятному тарифу. Участвуя в акции, новые пользователи получают три бесплатных месяца. Уверен, что это привлечет к Tele2 активную цифровую аудиторию, которая по достоинству оценит качество услуг».