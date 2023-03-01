В Таганроге открыли детский сад «Росинка». Его смогут посещать 220 детей. 100 мест в учреждении рассчитаны на детей в возрасте до трех лет. Более того, в детсад смогут принять полугодовалых малышей. Для них предусмотрели пеленальные столики, кроватки, манежи, на территории учреждения есть специальные парковочные места для колясок.