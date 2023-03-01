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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В детский садик в Таганроге будут принимать полугодовалых малышей

1 марта 2023, 11:43
Фото: 1MI
В детский садик в Таганроге будут принимать полугодовалых малышей
Детей с шести месяцев будут принимать в детском садике «Росинка» в Таганроге, сообщили в правительстве Ростовской области.

В Таганроге открыли детский сад «Росинка». Его смогут посещать 220 детей. 100 мест в учреждении рассчитаны на детей в возрасте до трех лет. Более того, в детсад смогут принять полугодовалых малышей. Для них предусмотрели пеленальные столики, кроватки, манежи, на территории учреждения есть специальные парковочные места для колясок.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, строительство детского сада обошлось в 542,3 миллиона рублей. Еще 25,4 миллиона рублей потратили на оснащение учреждения всем необходимым.

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Он добавил, что детсад смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Для них здание оборудовали пандусами, подъемниками, тактильной плиткой и напольными метками.

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#Виктория Прутковская#Дети#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Таганрог#Гуськов Игорь Александрович
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