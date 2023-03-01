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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В госпитале Ростова оказался танкист, двое суток отбивавшийся от ВСУ под Угледаром

1 марта 2023, 14:27
Фото: ТГ канал readovkanews
Лечение в Ростове проходит танкист, двое суток отбивавшийся от ВСУ под Угледаром
В военном госпитале в Ростове-на-Дону проходит лечение танкист, спасшийся из-под обстрела ВСУ под Угледаром, сообщают телеграм-каналы.

Readovka сообщила, что лечение в ростовском военном госпитале проходит танкист, получивший ранение в ногу под Угледаром. Он командовал танком, попавшим под обстрел ВСУ.

Российские танкисты двое суток укрывались в воронке от снарядов врага под минометным обстрелом. Несмотря на тяжелые условия и ранение командира, экипаж выстоял и дождался помощи от сослуживцев.

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Сообщается, что в госпитале в Ростове находится только один из танкистов. Здоровью и жизни других ничего не угрожает.

Официального подтверждения информации от министерства обороны РФ не поступало.

Ранее школьники в Ростовской области поздравили бойцов по пути в зону СВО.

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