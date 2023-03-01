Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Readovka сообщила, что лечение в ростовском военном госпитале проходит танкист, получивший ранение в ногу под Угледаром. Он командовал танком, попавшим под обстрел ВСУ.
Российские танкисты двое суток укрывались в воронке от снарядов врага под минометным обстрелом. Несмотря на тяжелые условия и ранение командира, экипаж выстоял и дождался помощи от сослуживцев.
Сообщается, что в госпитале в Ростове находится только один из танкистов. Здоровью и жизни других ничего не угрожает.
Официального подтверждения информации от министерства обороны РФ не поступало.
Ранее школьники в Ростовской области поздравили бойцов по пути в зону СВО.