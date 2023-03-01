В Херсонской области готовы запустить сообщение с портами Азова и Таганрога

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что морские порты региона почти готовы наладить сообщение с портами Азово-Черноморского бассейна.
По его словам, запуск регулярных рейсов между Херсонской областью и донскими портами Азово-Черноморского бассейна собираются организовать в ближайшие сроки, а само сообщение станет драйвером развития региона совместно с запуском железнодорожного сообщения и ремонтом автодорог.
В Ростовской области крупные морские порты расположены в Азове и Таганроге, предположительно, именно с ними будет налажено сообщение, однако власти этого пока не уточняли.
Ранее в США предположили, что реку Дон решили расчистить для налаживания морского сообщения между Россией и Ираном. Американцы уверены, что дноуглубительные работы необходимы для создания нового торгового пути и обхода западных санкций.