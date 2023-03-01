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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Херсонской области готовы запустить сообщение с портами Азова и Таганрога

1 марта 2023, 08:18
Фото: Foreman 1982/cc by sa/wikimedia.org
В Херсонской области готовы запустить сообщение с портами Азова и Таганрога
Херсонская область наладит морское сообщение с портами Азово-Черноморского бассейна в Ростовской области, об этом сообщил портал ТАСС.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что морские порты региона почти готовы наладить сообщение с портами Азово-Черноморского бассейна.

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По его словам, запуск регулярных рейсов между Херсонской областью и донскими портами Азово-Черноморского бассейна собираются организовать в ближайшие сроки, а само сообщение станет драйвером развития региона совместно с запуском железнодорожного сообщения и ремонтом автодорог.

В Ростовской области крупные морские порты расположены в Азове и Таганроге, предположительно, именно с ними будет налажено сообщение, однако власти этого пока не уточняли. 

Ранее в США предположили, что реку Дон решили расчистить для налаживания морского сообщения между Россией и Ираном. Американцы уверены, что дноуглубительные работы необходимы для создания нового торгового пути и обхода западных санкций.

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