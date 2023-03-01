В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ

В правительстве уточнили, что владельцы жилья могут сами выбрать — начислять плату на содержание общего имущества по среднемесячным показателям или же платить по фактическим показателям. При этом ни один из выбранных вариантов не предполагает оплаты долга за коммунальные услуги соседей.