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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ

1 марта 2023, 06:27
Фото: donland.ru
В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ
В Ростовской области в первом квартале 2023 года проведут корректировку платы собственников жилья за ЖКУ в части содержания общедомового имущества, об этом рассказали в правительстве региона.

В марте 2023 года скорректируют плату собственников жилья в многоквартирных домах за содержание общедомового имущества. Изменения коснутся тех зданий, где есть общие приборы учета, но владельцы жилья не приняли решение о расчете размера платы.

«Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления», — сказано в сообщении пресс-службы донского правительства.

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Согласно данным, при наличии систем учета — расчет суммы платы за ЖКУ производится по фактическим показателям потребленных ресурсов. В остальных случаях начисление будут производить по нормативу с перерасчетом по показаниям общедомовых счетчиков.

В правительстве уточнили, что владельцы жилья могут сами выбрать — начислять плату на содержание общего имущества по среднемесячным показателям или же платить по фактическим показателям. При этом ни один из выбранных вариантов не предполагает оплаты долга за коммунальные услуги соседей.

Ранее сообщалось, что расчет платы ЖКУ в случае отсутствия счетчиков будет производиться по методу аналогов — будут учитываться объемы потребления услуг в других домах со схожими параметрами и находящихся в таких же или сходных климатических условиях.

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