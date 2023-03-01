В первый день весны в Ростовской области пройдет мокрый снег

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Утром может появиться туман, а дороги станут скользкими. Порывы ветра достинут 11 метров в секунду.
В дневное время температура воздуха составит плюс пять градусов. Ночью придут заморозки и столбики термометров покажут минус три градуса.
В четверг и пятницу ожидается облачная погода со средней температурой пять градусов. В субботу, 4 марта, начнутся дожди, погода будет пасмурной в течение нескольких дней.
Однако в конце недели прогнозируют потепление до плюс 11 градусов.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.