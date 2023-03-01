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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В первый день весны в Ростовской области пройдет мокрый снег

1 марта 2023, 05:10
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в среду, 1 марта, может выпасть мокрый снег и будет прохладно, сообщили синоптики.

Утром может появиться туман, а дороги станут скользкими. Порывы ветра достинут 11 метров в секунду. 

В дневное время температура воздуха составит плюс пять градусов. Ночью придут заморозки и столбики термометров покажут минус три градуса. 

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В четверг и пятницу ожидается облачная погода со средней температурой пять градусов. В субботу, 4 марта, начнутся дожди, погода будет пасмурной в течение нескольких дней.

Однако в конце недели прогнозируют потепление до плюс 11 градусов.

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.

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