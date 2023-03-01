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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

В Ростове арестовали главу областного бюро медико-социальной экспертизы Медовник

1 марта 2023, 12:47
Фото: 1MI
В Ростове арестовали главу областного бюро медико-социальной экспертизы Медовник
В Ростове-на-Дону посадили под домашний арест представителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Алину Медовник за махинации на 12 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Следствие установило, что в 2017 году Медовник приняла работы по капремонту зданий бюро, при этом необходимые экспертизы она не проводила. Из-за подписания акта приемки фактически невыполненных работ подрядчик незаконно получил 12,8 миллиона рублей. 

Отмечается, что деньги выделили из федерального бюджета. Теперь по факту превышения полномочий возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года колонии. 

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«Ленинский районный суд посадил под домашний арест подозреваемую. Эта мера заключения будет действовать до 15 апреля», — сказано в сообщении.

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