Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Следствие установило, что в 2017 году Медовник приняла работы по капремонту зданий бюро, при этом необходимые экспертизы она не проводила. Из-за подписания акта приемки фактически невыполненных работ подрядчик незаконно получил 12,8 миллиона рублей.
Отмечается, что деньги выделили из федерального бюджета. Теперь по факту превышения полномочий возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года колонии.
«Ленинский районный суд посадил под домашний арест подозреваемую. Эта мера заключения будет действовать до 15 апреля», — сказано в сообщении.