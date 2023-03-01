Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в Ростове на проспекте Шолохова в одном из жилых домов женщина устроила приют в квартире. По словам соседей 56-летней Людмилы Михайлуц, женщина десятками собирает бездомных кошек в ближайших домах и дает им «кров» — помещает в заваленную мусором и фекалиями квартиру, заполненную полчищами тараканов, клопов и роем мух.
Недавно жильцы дома потребовали вскрыть квартиру из-за сильного трупного запаха, предположив, что в квартире кто-то умер. По словам жителей за последние четыре года, женщина прекратила квартиру в настоящий рассадник антисанитарии: бедные ослепшие животные бегают по помещению, заваленному отходами жизнедеятельности, гниющим мясом и кормом, а по всем поверхностям бегают клопы и тараканы.
При этом сама хозяйка импровизированного приюта проблемы в происходящем не видит, считая, что посторонние не имели права вскрывать квартиру даже из-за подозрительных запахов. В Роспотребнадзоре соседям кошатницы также ничем не могут помочь.
«Дочери Людмилы говорят, что квартиру уже продали, — разбираться со всем будет новый хозяин», — сказано в сообщении.
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