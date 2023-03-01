Недавно жильцы дома потребовали вскрыть квартиру из-за сильного трупного запаха, предположив, что в квартире кто-то умер. По словам жителей за последние четыре года, женщина прекратила квартиру в настоящий рассадник антисанитарии: бедные ослепшие животные бегают по помещению, заваленному отходами жизнедеятельности, гниющим мясом и кормом, а по всем поверхностям бегают клопы и тараканы.