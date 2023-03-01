rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»

1 марта 2023, 15:47
Фото: Яндекс. Карты
ТЦ в Ростове усилили охрану из-за ЧВК "Редан"
В Ростове, как минимум, два торговых центра усилили меры охраны из-за скоплений подростков из «ЧВК Редан», пишут СМИ.

После столкновений подростков из «ЧВК Редан» у ТЦ «Горизонт» другие крупные торговые площадки в Ростове решили усилить свою охрану. Мерами безопасности, помимо самого «Горизонта», озаботились в ТРК «Мегамаг».

Управляющий торговым центром «Мегамаг» Евгений Наумов сообщил 161.ру, что после первых инцидентов с подростками в Ростове руководители службы безопасности дополнительно проинструктировали всех охранников, работающих в галереях. Их попросили обращать пристальное внимание на скопления подростков.

Что такое ЧВК «Редан» и что подростки натворили возле ТЦ в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Усилен ли режим охраны в других ТЦ города, пока неизвестно.

Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал драки ЧВК «Редан» у ТЦ в Ростове. Он потребовал быстрой и четкой реакции на незаконные действия подростков.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону заявили о двойном увеличении группы «ЧВК Редан» с 26 февраляВторой раз за сутки полиция разогнала сходку «ЧВК Редан» у ТЦ РостоваВ Ростове-на-Дону назвали подробности разгона подростков из ЧВК «Редан»
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Власти не знают, что делать с брошенными могилами на кладбищах Ростова
Сегодня, 10:22
Погибшего в Ростовской области тацинского участкового восстановили в должности
Сегодня, 09:36
Жителей в Ростовской области предупредили о ночных заморозках в марте
Сегодня, 12:29
Вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции
Сегодня, 12:33
Что запретили в Ростовской области с 1 марта 2023 года
Сегодня, 12:46
В Ростовской области во время движения загорелся автобус с шахтерами утром 12 января
12 января 05:43