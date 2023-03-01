Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
После столкновений подростков из «ЧВК Редан» у ТЦ «Горизонт» другие крупные торговые площадки в Ростове решили усилить свою охрану. Мерами безопасности, помимо самого «Горизонта», озаботились в ТРК «Мегамаг».
Управляющий торговым центром «Мегамаг» Евгений Наумов сообщил 161.ру, что после первых инцидентов с подростками в Ростове руководители службы безопасности дополнительно проинструктировали всех охранников, работающих в галереях. Их попросили обращать пристальное внимание на скопления подростков.
Усилен ли режим охраны в других ТЦ города, пока неизвестно.
Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал драки ЧВК «Редан» у ТЦ в Ростове. Он потребовал быстрой и четкой реакции на незаконные действия подростков.