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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Ростове вырос процент удовлетворенных работой сити-менеджера Логвиненко в 2022 году

1 марта 2023, 11:42
Фото: Irishka1990/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове вырос процент удовлетворенных работой сити-менеджера Логвиненко в 2022 году
В Ростове-на-Дону по результатам 2022 года увеличилось количество людей, которых устраивает работа сити-менеджера Алексея Логвиненко, говорится в документах правительства региона.

Это стало известно из проведенного опроса об эффективности работы властей. Всего участниками стали более 20 тысяч человек, среди которых 19% - мужчины. 

Если рассматривать именно Ростов, то 64% граждан оказались довольны работой Логвиненко по организации транспортного обслуживания. Качество дорог устраивает 60% ростовчан.

Сферой теплоснабжения удовлетворены 77% респондентов, водоснабжения - 72%, электроснабжения - 79%. 

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Опубликованы также результаты опроса, касающегося работы властей за 2021 год. Тогда участниками стали более 23 тысяч человек. 
 
Два года назад у сити-менеджера Ростова показатели были намного ниже. 

Ранее депутаты Гордумы Ростова назвали удовлетворительной работу администрации и ее главы. 

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