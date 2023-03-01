Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Это стало известно из проведенного опроса об эффективности работы властей. Всего участниками стали более 20 тысяч человек, среди которых 19% - мужчины.
Если рассматривать именно Ростов, то 64% граждан оказались довольны работой Логвиненко по организации транспортного обслуживания. Качество дорог устраивает 60% ростовчан.
Сферой теплоснабжения удовлетворены 77% респондентов, водоснабжения - 72%, электроснабжения - 79%.
Опубликованы также результаты опроса, касающегося работы властей за 2021 год. Тогда участниками стали более 23 тысяч человек.
Два года назад у сити-менеджера Ростова показатели были намного ниже.
Ранее депутаты Гордумы Ростова назвали удовлетворительной работу администрации и ее главы.