Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Речь идет о новом федеральном законе «О похоронном деле», в котором прописан этот пункт. Мнения по поводу частных кладбищ у донских парламентариев разделились.
Некоторые считают, что либо власти должны выделить средства муниципалитетам на создание новых погостов, либо привлечь частные инвестиции для этого. Другие напомнили, что в создание кладбища нужно вложить от 500 миллионов до миллиарда рублей, а у муниципалитетов таких денег нет.
По данным Donnews, депутаты высказались, что частные инвестиции смогли бы помочь в этом вопросе. Однако должна быть альтернатива частным погостам.
Ранее стало известно, что федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону