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Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Ростовской области обсудили возможность для создания частных кладбищ

1 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
В Ростовской области обсудили возможность для создания частных кладбищ
В Ростовской области рассматривают вопрос о возможности создания кладбищ по схеме государственно-частного партнерства, прозвучало в региональном парламенте.

Речь идет о новом федеральном законе «О похоронном деле», в котором прописан этот пункт. Мнения по поводу частных кладбищ у донских парламентариев разделились. 

Некоторые считают, что либо власти должны выделить средства  муниципалитетам на создание новых погостов, либо привлечь частные инвестиции для этого. Другие напомнили, что в создание кладбища нужно вложить от 500 миллионов до миллиарда рублей, а у муниципалитетов таких денег нет. 

Глава Минимущества Ростовской области назвал частные кладбища порочной практикой
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По данным Donnews, депутаты высказались, что частные инвестиции смогли бы помочь в этом вопросе. Однако должна быть альтернатива частным погостам. 

Ранее стало известно, что федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону

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