Некоторые считают, что либо власти должны выделить средства муниципалитетам на создание новых погостов, либо привлечь частные инвестиции для этого. Другие напомнили, что в создание кладбища нужно вложить от 500 миллионов до миллиарда рублей, а у муниципалитетов таких денег нет.