Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Неизвестные распространяют фейк о том, что в России якобы может быть вспышка холеры из-за биологической диверсии со стороны Украины. Такие сообщения рассылают в мессенджерах.
«Подобную информацию распространяют не первый раз, чтобы вызвать панику. При этом украинские фейкометы ленятся хоть чуть-чуть переработать текст сообщения», — говорится в Telegram-канале.
По информации Роспотребнадзора, ситуация с холерой в стране стабильная. За последние 20 лет выявляют только единичные случаи.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах.