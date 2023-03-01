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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Ростовской области опровергли заявления о возможной вспышке холеры

1 марта 2023, 14:07
Фото: 1MI
В Ростовской области опровергли заявления о возможной вспышке холеры
Распространяемая в Интернете информация о возможной вспышке холеры в России не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

Неизвестные распространяют фейк о том, что в России якобы может быть вспышка холеры из-за биологической диверсии со стороны Украины. Такие сообщения рассылают в мессенджерах.

«Подобную информацию распространяют не первый раз, чтобы вызвать панику. При этом украинские фейкометы ленятся хоть чуть-чуть переработать текст сообщения», — говорится в Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах
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По информации Роспотребнадзора, ситуация с холерой в стране стабильная. За последние 20 лет выявляют только единичные случаи.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах.

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