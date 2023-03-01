Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В правительстве Ростовской области рассказали, что в первом квартале 2023 году проведут корректировку платы собственников жилья за ЖКУ в части содержать общедомового имущества.
Изменения коснутся тех зданий, где есть общие приборы учета, но владельцы жилья не приняли решение о расчете размера платы.
Отмечается, что размер платы за ЖКХ может и уменьшиться, если выяснится, что реальное потребление в доме ниже нормативного показателя.
Собственники жилья в праве сами выбрать — начислять плату на содержание общего имущества по среднемесячным показателям или же платить по фактическим показателям. Уточняется, что в обоих случаях жильцы не обязаны платить за коммунальные долги соседей.
В Заксобрании Ростовской области обсуждалась новая версия закона «О похоронном деле». Там выяснилось, что ростовские чиновники не знают, как привести в порядок места захоронения на муниципальных кладбищах. В частности, большой проблемой являются брошенные могилы.
Дело в том, что по разным причинам места захоронений остаются без ухода. У властей при этом нет достаточных средств, чтобы приводить их в порядок. Это отрицательно влияет и на общее санитарное состояние кладбищ.
В новой версии закона депутаты хотят возложить ответственность за брошенные могилы на ту организацию или ведомство, что следит на погостом. Однако в Ростове такой МУП, наоборот, планируют ликвидировать.
Чиновники ростовской мэрии попросили депутатов утвердить соответствующий порядок на региональном уровне, так как этот вопрос находится в полномочиях субъекта.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что уже в апреле этого года модернизируются пропускные пункты на границе республики с Ростовской области. Это должно повысить их пропускную способность. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Сейчас суммарная суточная пропускная способность трех КПП составляет три тысячи машин. До 1 апреля, по заверениям властей, она увеличится на 4,5 тысячи машин в сутки.
Также запланированы установка нового оборудования и расширение дорог на границе регионов. В планах у властей и организация четвертого КПП «Ульяновское — Шрамко».