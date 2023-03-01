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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Ростовской области страдают от повышения цен на ЖКУ и оставленных без ухода могил

1 марта 2023, 15:33
Фото: Hans Splinter/CC BY-ND 2.0/flickr.com
В Ростовской области страдают от повышения цен на ЖКУ и оставленных без ухода могил
В марте у жителей Ростовской области может подорожать стоимость услуг ЖКУ, тем временем власти заявили, что не знают, как быть с брошенными могилами на кладбищах, а пропускные пункты на границе с ДНР модернизируют уже к апрелю.

Снова подорожание?

В правительстве Ростовской области рассказали, что в первом квартале 2023 году проведут корректировку платы собственников жилья за ЖКУ в части содержать общедомового имущества.

Изменения коснутся тех зданий, где есть общие приборы учета, но владельцы жилья не приняли решение о расчете размера платы.

Отмечается, что размер платы за ЖКХ может и уменьшиться, если выяснится, что реальное потребление в доме ниже нормативного показателя.

Собственники жилья в праве сами выбрать — начислять плату на содержание общего имущества по среднемесячным показателям или же платить по фактическим показателям. Уточняется, что в обоих случаях жильцы не обязаны платить за коммунальные долги соседей.

В марте 2023 года у жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ
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Брошенные могилы

В Заксобрании Ростовской области обсуждалась новая версия закона «О похоронном деле». Там выяснилось, что ростовские чиновники не знают, как привести в порядок места захоронения на муниципальных кладбищах. В частности, большой проблемой являются брошенные могилы.

Дело в том, что по разным причинам места захоронений остаются без ухода. У властей при этом нет достаточных средств, чтобы приводить их в порядок. Это отрицательно влияет и на общее санитарное состояние кладбищ.

В новой версии закона депутаты хотят возложить ответственность за брошенные могилы на ту организацию или ведомство, что следит на погостом. Однако в Ростове такой МУП, наоборот, планируют ликвидировать.

Чиновники ростовской мэрии попросили депутатов утвердить соответствующий порядок на региональном уровне, так как этот вопрос находится в полномочиях субъекта.

Власти не знают, что делать с брошенными могилами на кладбищах Ростова
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Модернизация пропускных пунктов

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что уже в апреле этого года модернизируются пропускные пункты на границе республики с Ростовской области. Это должно повысить их пропускную способность. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Сейчас суммарная суточная пропускная способность трех КПП составляет три тысячи машин. До 1 апреля, по заверениям властей, она увеличится на 4,5 тысячи машин в сутки.

Также запланированы установка нового оборудования и расширение дорог на границе регионов. В планах у властей и организация четвертого КПП «Ульяновское — Шрамко».

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#Виктория Прутковская#ЖКХ#Городская среда#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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