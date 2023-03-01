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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростовской области вооруженные бандиты напали на АЗС

1 марта 2023, 12:02
Фото: Гугл Карты
В Ростовской области вооруженные бандиты напали на АЗС
Ограбление АЗС произошло в Азовском районе Ростовской области 1 марта, сообщают в соцсетях.

Telegram-канал «Че по Ростову» доложил о поиске вооруженных преступников. Они ограбили АЗС «Ойл Сервис» в селе Пешково Азовского района.

Злоумышленников было двое. Они ворвались в здание автозаправки и, угрожая пистолетом, потребовали от кассира отдать им все деньги. Получив их, они скрылись в неизвестном направлении. Сколько именно денег удалось украсть преступникам, не сообщается.

Известно, что мужчины были одеты в черное, лица из закрывали балаклавы. Полиция Азова объявила план «Сирена».

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Официальных комментариев об инциденте от МВД России по Ростовской области не поступало. Информация уточняется.

Ранее в Ростове задержали серийника, который с пистолетом грабил офисы микрозаймов.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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