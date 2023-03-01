Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Telegram-канал «Че по Ростову» доложил о поиске вооруженных преступников. Они ограбили АЗС «Ойл Сервис» в селе Пешково Азовского района.
Злоумышленников было двое. Они ворвались в здание автозаправки и, угрожая пистолетом, потребовали от кассира отдать им все деньги. Получив их, они скрылись в неизвестном направлении. Сколько именно денег удалось украсть преступникам, не сообщается.
Известно, что мужчины были одеты в черное, лица из закрывали балаклавы. Полиция Азова объявила план «Сирена».
Официальных комментариев об инциденте от МВД России по Ростовской области не поступало. Информация уточняется.
Ранее в Ростове задержали серийника, который с пистолетом грабил офисы микрозаймов.