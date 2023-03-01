В Ростовской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 15 тысяч жителей

В надзорном органе сообщили, что на восьмой неделе года с 20 по 26 февраля зарегистрировали более 15,4 тысячи заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 23% ниже показателей допустимого эпидемического порога. Больше всего заболеваемость сократилась в возрастных группах от 0 до 14 лет — более чем на 55%.