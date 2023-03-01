В Ростовской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 15 тысяч жителей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В надзорном органе сообщили, что на восьмой неделе года с 20 по 26 февраля зарегистрировали более 15,4 тысячи заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 23% ниже показателей допустимого эпидемического порога. Больше всего заболеваемость сократилась в возрастных группах от 0 до 14 лет — более чем на 55%.
Роспотребнадзор призывает дончан сохранять осторожность даже в теплую погоду и не спешить «раздеваться», оставаясь в зимней одежде в качестве профилактики гриппа, а также просят полноценно питаться, гулять на свежем воздухе и вести подвижный образ жизни.
Ранее в Ростовской области за неделю зафиксировали почти тысячу случаев заболевания коронавирусом.