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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Таганроге пьяный пассажир испугал друга и таксиста пистолетом

1 марта 2023, 07:48
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
В Таганроге пьяный пассажир испугал друга и таксиста пистолетом
В Таганроге пьяный пассажир перестал узнавать друга и таксиста, а потому пригрозил им пистолетом, об этом сообщили местные СМИ.

В субботу, 25 февраля, в Таганроге на улице Московской пассажир под влиянием алкоголя пригрозил другу и таксисту пистолетом.

На видео, предоставленном порталом Dоndау, видно, как в машине едут трое мужчин. В какой-то момент с заднего сидения слышится металлический звук затвора.

В этот момент таксист сбавляет скорость и включает свет, и становится видно мужчину, который прижал что-то к сиденью своего товарища, сидящего спереди.

«Игорек, ты что там, пистолет достал? Что не узнал? Игорь, ты что такой сложный?», — спрашивает товарищ своего друга, который не узнает его, ни таксиста.

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Таксист и мужчина просят вооруженного пассажира убрать пистолет, но тот настойчиво требует увезти его домой.

В какой-то момент водитель покидает салон, а после регистратор фиксирует прибывший наряд полиции, сообщается, что пьяный пассажир был задержан.

Ранее житель Азова стрелял по невидимым врагам игрушечным пистолетом.

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