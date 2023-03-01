Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В субботу, 25 февраля, в Таганроге на улице Московской пассажир под влиянием алкоголя пригрозил другу и таксисту пистолетом.
На видео, предоставленном порталом Dоndау, видно, как в машине едут трое мужчин. В какой-то момент с заднего сидения слышится металлический звук затвора.
В этот момент таксист сбавляет скорость и включает свет, и становится видно мужчину, который прижал что-то к сиденью своего товарища, сидящего спереди.
«Игорек, ты что там, пистолет достал? Что не узнал? Игорь, ты что такой сложный?», — спрашивает товарищ своего друга, который не узнает его, ни таксиста.
Таксист и мужчина просят вооруженного пассажира убрать пистолет, но тот настойчиво требует увезти его домой.
В какой-то момент водитель покидает салон, а после регистратор фиксирует прибывший наряд полиции, сообщается, что пьяный пассажир был задержан.
Ранее житель Азова стрелял по невидимым врагам игрушечным пистолетом.