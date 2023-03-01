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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Видео с вылетевшей из окна машины девушкой в Ростовской области появилось в Сети

1 марта 2023, 12:33
Фото: ВК "Это Ростов!"
Видео с вылетевшей из окна машины девушки в Ростовской области появилось в Сети
В Интернете опубликовали видео, на котором из автомобиля вылетела девушка после автоаварии в Ростовской области, ролик размещен в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. Здесь один из автомобилей задел машину ВАЗ-21099, которая мчалась по левой полосе.

В результате отечественный автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. В это время из окна выпала девушка.

Видео с вылетевшей из окна машины девушки в Ростовской области появилось в Сети
Видео: ВК "Это Ростов!"
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О погибших информации не появлялось. Официальных комментариев об аварии не было, сведения уточняются.

«Вот никогда не понимала, зачем так прижимаются машины, сигналят, моргают. Наверное, на тот свет сильно спешат», — написали пользователи в комментариях.

«Я не одобряю действия Hyundai, но можно было такой ситуации избежать, если бы водитель ВАЗа пропустил торопыгу», — сообщили ростовчане.

Ранее в Ростовской области маневр автомобилиста закончился гибелью другого водителя. 

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