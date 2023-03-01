Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. Здесь один из автомобилей задел машину ВАЗ-21099, которая мчалась по левой полосе.
В результате отечественный автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. В это время из окна выпала девушка.
О погибших информации не появлялось. Официальных комментариев об аварии не было, сведения уточняются.
«Вот никогда не понимала, зачем так прижимаются машины, сигналят, моргают. Наверное, на тот свет сильно спешат», — написали пользователи в комментариях.
«Я не одобряю действия Hyundai, но можно было такой ситуации избежать, если бы водитель ВАЗа пропустил торопыгу», — сообщили ростовчане.
Ранее в Ростовской области маневр автомобилиста закончился гибелью другого водителя.