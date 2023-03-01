Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Во время обсуждения новой версии закона «О похоронном деле» в Заксобрании Ростовской области представители администрации Ростова сообщили, что не знают, что им делать с брошенными могилами. По словам представителей местных органов власти, брошенные могилы остаются без ухода по разным причинам, а у города просто нет необходимых средств для того, чтобы привести места захоронения в порядок.
Так по словам директора департамента ЖКХ Ростова Алексея Пономарева, брошенных мест погребения нет только на новом кладбище «Ростовском», на остальных погостах есть определенное количество могил, о которых некому заботиться, а у города нет ресурсов для ухода за такими захоронениями. По словам Пономарева, это отрицательно влияет и на общее санитарное состояние погостов.
Власти уточняют, что в новой версии закона ответственность за такие могилы будет лежать на той организации или ведомстве, что следит за кладбищем, однако в Ростове такой МУП собираются ликвидировать.
«Требуется утверждение соответствующего порядка на региональном уровне, так как это полномочия субъекта», — цитирует Пономарева портал Dоnnеws.
Ранее в Ростовской области обсудили возможность создания частных кладбищ.