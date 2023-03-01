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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Власти не знают, что делать с брошенными могилами на кладбищах Ростова

1 марта 2023, 10:22
Фото: 1MI
Власти не знают, что делать с брошенными могилами на кладбищах Ростова
В Ростове администрация не знает, как привести в порядок места захоронения на муниципальных кладбищах.

Во время обсуждения новой версии закона «О похоронном деле» в Заксобрании Ростовской области представители администрации Ростова сообщили, что не знают, что им делать с брошенными могилами. По словам представителей местных органов власти, брошенные могилы остаются без ухода по разным причинам, а у города просто нет необходимых средств для того, чтобы привести места захоронения в порядок.

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Так по словам директора департамента ЖКХ Ростова Алексея Пономарева, брошенных мест погребения нет только на новом кладбище «Ростовском», на остальных погостах есть определенное количество могил, о которых некому заботиться, а у города нет ресурсов для ухода за такими захоронениями. По словам Пономарева, это отрицательно влияет и на общее санитарное состояние погостов.

Власти уточняют, что в новой версии закона ответственность за такие могилы будет лежать на той организации или ведомстве, что следит за кладбищем, однако в Ростове такой МУП собираются ликвидировать.

«Требуется утверждение соответствующего порядка на региональном уровне, так как это полномочия субъекта», — цитирует Пономарева портал Dоnnеws.

Ранее в Ростовской области обсудили возможность создания частных кладбищ.

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