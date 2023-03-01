Во время обсуждения новой версии закона «О похоронном деле» в Заксобрании Ростовской области представители администрации Ростова сообщили, что не знают, что им делать с брошенными могилами. По словам представителей местных органов власти, брошенные могилы остаются без ухода по разным причинам, а у города просто нет необходимых средств для того, чтобы привести места захоронения в порядок.