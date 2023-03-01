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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Во врезавшемся в здание суда во Владивостоке автобусе не было людей

Сегодня, 13:28
МВД по Приморскому краю сообщило, что в автобусе, который въехал в здание суда во Владивостоке не было водителя и пассажиров.

Как сообщает газета “Известия”, со ссылкой на правоохранителей, водитель автобуса не обеспечил надёжный контроль над транспортным средством и покинул машину на остановке. В результате транспортное средство, двигаясь задним ходом, врезалось в здание суда.

В результате ЧП никто не пострадал, так как в автобусе не было людей.

Водитель, по данным полиции, имеет 16-летний опыт вождения и в этом году не нарушал ПДД.

 

 

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