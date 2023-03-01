Во врезавшемся в здание суда во Владивостоке автобусе не было людей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщает газета “Известия”, со ссылкой на правоохранителей, водитель автобуса не обеспечил надёжный контроль над транспортным средством и покинул машину на остановке. В результате транспортное средство, двигаясь задним ходом, врезалось в здание суда.
В результате ЧП никто не пострадал, так как в автобусе не было людей.
Водитель, по данным полиции, имеет 16-летний опыт вождения и в этом году не нарушал ПДД.