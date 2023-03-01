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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции

1 марта 2023, 12:33
Фото: Гугл Карты
Вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции
Полиция опровергла факт ограбления заправки в Азовском районе Ростовской области, пишут СМИ.

В среду, 1 марта, Telegram-каналы доложили об ограблении АЗС в село Пешково Азовского района. Двое мужчин, вооруженных пистолетом, угрозами якобы заставили работника заправки отдать деньги из кассы. Преступники были в одежде черного цвета, на лицах находилась балаклава. В самом районе объявили режим «Сирена» для оперативного задержания грабителей.

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МВД в своем комментарии 1рнд опровергло эту информацию. Полицейские заявили, что ограбления как такового не было. На месте инцидента проводились учения нарядов полиции.

Ранее кошмарившего офисы микрозаймов грабителя задержали в Ростове. Им оказался 39-летний житель Батайска.

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