В среду, 1 марта, Telegram-каналы доложили об ограблении АЗС в село Пешково Азовского района. Двое мужчин, вооруженных пистолетом, угрозами якобы заставили работника заправки отдать деньги из кассы. Преступники были в одежде черного цвета, на лицах находилась балаклава. В самом районе объявили режим «Сирена» для оперативного задержания грабителей.