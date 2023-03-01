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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Запреты не работают – врач Александр Розанов о борьбе с курением

1 марта 2023, 06:51
Фото: pxhere.com
Запретительные меры в борьбе с курением неэффективны – такой вывод делает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

Врач считает, что только запретами в этом вопросе нельзя обходиться, необходимо разумное регулирование в данной сфере, пишет bel.ru.

Согласно информации ВЦИОМ, за последние 5 лет число курильщиков в Российской Федерации почти не уменьшилось. Опрос ВЦИОМ показал, что сейчас курят 33% взрослых россиян. При этом, по мнению Розанова, принципов ЗОЖ придерживается не более 20% населения.

Розанов отметил, что отказ от курения считается наиболее эффективной мерой по снижению смертности. Однако большинство пациентов не может заставить себя отказаться от табака или сесть на диету.

“По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления”, – подчеркнул директор АМСМР. Но ультимативные требования медиков не воспринимаются серьёзно, пациенты зачастую воспринимают их как дежурные пожелания. Возможно, другой подход будет более эффективен. Например, не требовать от человека сразу исключить все факторы риска, а сделать это более плавно, снизив риск до минимума, на который готов сам человек.

Эксперты отмечают, что в курении наибольший вред приносит не никотин, а продукты горения и образующиеся при этом смолы. Тем, кто не может бросить сразу, можно рекомендовать перейти на бездымные способы нагревания табака, не подразумевающие горения, например системы нагревания табака.

Розанов утверждает, что человеку необходимы альтернатива и осведомлённость о возможностях снижения вреда для здоровья при использовании других способов курения.

Законодательство должно учитывать риски для здоровья всей популяции и стараться минимизировать их наиболее эффективным способом, подчеркнул врач.

 

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