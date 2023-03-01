Запреты не работают – врач Александр Розанов о борьбе с курением

“По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления”, – подчеркнул директор АМСМР. Но ультимативные требования медиков не воспринимаются серьёзно, пациенты зачастую воспринимают их как дежурные пожелания. Возможно, другой подход будет более эффективен. Например, не требовать от человека сразу исключить все факторы риска, а сделать это более плавно, снизив риск до минимума, на который готов сам человек.