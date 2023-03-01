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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Жителей в Ростовской области предупредили о ночных заморозках в марте

1 марта 2023, 12:29
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области предупредили о ночных заморозках в марте
В Ростовской области в ближайшие две недели ожидаются ночные заморозки, сообщили в УГИБДД по региону.

По ночам температура будет опускаться до минус четырех градусов. Днем она поднимется до 17 градусов.

«Есть риск, что из-за непогоды увеличится количество аварий. Водителям нужно выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями», — предупредили в УГИБДД.

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Также автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров.

Согласно прогнозам синоптиков, в Ростове в ближайшие дни средняя температура будет составлять около плюс шести градусов. Ночью она опустится ниже нуля. 

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.

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