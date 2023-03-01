Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По ночам температура будет опускаться до минус четырех градусов. Днем она поднимется до 17 градусов.
«Есть риск, что из-за непогоды увеличится количество аварий. Водителям нужно выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями», — предупредили в УГИБДД.
Также автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров.
Согласно прогнозам синоптиков, в Ростове в ближайшие дни средняя температура будет составлять около плюс шести градусов. Ночью она опустится ниже нуля.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.