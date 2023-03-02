Банк ЗЕНИТ выдает кредиты на новые китайские машины по ставке от 13,5% годовых

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ставка начинается от 13,5% годовых. В рамках программы можно выбрать из 12 марок — DFM, JAC, Great Wall, Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, FAW, Changan, GAC, Tank.
Банк готов выдать клиенту сумму до 10 миллионов рублей на приобретение машины. Деньги можно взять на срок до семи лет, в качестве первоначального взноса нужно внести от 10% от стоимости транспорта.
Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова сообщила, что у машин китайских марок предусмотрены технические параметры, которые востребованы у водителей, а также у автомобилей доступные цены. За счет этого и растет на них спрос.
«Эти автомобили смогли занять 19% рынка. За счет спецпредложений на покупку у клиентов есть лучшие условия, чтобы стать владельцами легковых машин из Китая», — подчеркнула Наталья Тутова.
Чтобы подать заявку на получение кредита, можно обратиться в автосалоны-партнеры. Либо это можно сделать на сайте банка.