rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Банк ЗЕНИТ выдает кредиты на новые китайские машины по ставке от 13,5% годовых

2 марта 2023, 12:31
Фото: Банк ЗЕНИТ
У Банка ЗЕНИТ появилась программа кредитования по спецусловиям для тех, кто собирается приобрести новые китайские машины.

Ставка начинается от 13,5% годовых. В рамках программы можно выбрать из 12 марок — DFM, JAC, Great Wall, Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, FAW, Changan, GAC, Tank.

Банк готов выдать клиенту сумму до 10 миллионов рублей на приобретение машины. Деньги можно взять на срок до семи лет, в качестве первоначального взноса нужно внести от 10% от стоимости транспорта.

Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова сообщила, что у машин китайских марок предусмотрены технические параметры, которые востребованы у водителей, а также у автомобилей доступные цены. За счет этого и растет на них спрос.

«Эти автомобили смогли занять 19% рынка. За счет спецпредложений на покупку у клиентов есть лучшие условия, чтобы стать владельцами легковых машин из Китая», — подчеркнула Наталья Тутова.

Чтобы подать заявку на получение кредита, можно обратиться в автосалоны-партнеры. Либо это можно сделать на сайте банка.

 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростовской области рушатся заборы и растет пропасть между поколениями
Сегодня, 14:42
Зоозащитники Ростова считают нелепой сумму штрафа за жестокое обращение с животными
Сегодня, 15:07
Военная прокуратура заставила выплатить 3 млн рублей раненному бойцу СВО из Ростова
Сегодня, 07:28
В Ростовской области бывшего чиновника осудили за гибель ребенка под кирпичами
Сегодня, 15:04
Эксперт оценил возможность появления украинских диверсантов в Ростовской области
Сегодня, 12:38
В Ростовской области спасут дом, где Шолохов встречался с писателями
Сегодня, 13:13