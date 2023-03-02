В Ростове в начале следующей недели снова отключат электроснабжение на нескольких улицах. Так, свечами и фонариками в понедельник, 6 марта, нужно запастись жителям улиц Мурлычева, 49-75, 46-66; 14-я линия, 9-27, 18-34; 12-я линия, 33-49, 38-56; 1-я Майская, 23-25; Селиванова, 1-9, 2-32; Ильича, 1-59, 2-32; Алексея Береста, 1-33, 2-16; Воровского, 1-21, 2-40, Смычки, 1-39, 2-72; Просвещения, 1-43, 2-46; Полторацкого, 2-6, 1-23; 1-я Комбайновская, 1-13, 2-16; Радищева, 1-17, 2-18; Бебеля, 1-15, 2-4, К.Цеткин 1; Металлургическая, 38-68, 41-55, а также в переулках Кавказский, 12 и Горийский, 1-13, 2-24. Электричества по указанным адресам не будет 09.00 до 17.00 мск.