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Published Сегодня, 06:49
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В Ростове в начале следующей недели снова отключат электроснабжение на нескольких улицах. Так, свечами и фонариками в понедельник, 6 марта, нужно запастись жителям улиц Мурлычева, 49-75, 46-66; 14-я линия, 9-27, 18-34; 12-я линия, 33-49, 38-56; 1-я Майская, 23-25; Селиванова, 1-9, 2-32; Ильича, 1-59, 2-32; Алексея Береста, 1-33, 2-16; Воровского, 1-21, 2-40, Смычки, 1-39, 2-72; Просвещения, 1-43, 2-46; Полторацкого, 2-6, 1-23; 1-я Комбайновская, 1-13, 2-16; Радищева, 1-17, 2-18; Бебеля, 1-15, 2-4, К.Цеткин 1; Металлургическая, 38-68, 41-55, а также в переулках Кавказский, 12 и Горийский, 1-13, 2-24. Электричества по указанным адресам не будет 09.00 до 17.00 мск.
Во вторник, 7 марта, в это же время свет отключат на улицах Заводская, 67-99; 2-я Заводская, 77А, 54-82; 3-я Литературная 51/6; 1-я Краснодарская, 43-65, 90/1, 90/4 — 90/6, 90-94, 92/1, 92/3 — 92/7; ул. Прогрессивная, 6-20, а также в переулках 2-й Кирпичный, 6; 1-й Самобытный, 1-7, 2-10; 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2; 3-й Самобытный, 1-13, 2-10); 4-й Самобытный, 1-3, 2-4; 5-й Самобытный, 1-13, 2-10; 6-й Самобытный, 1-11, 2-10; 7-й Самобытный, 1-19. Также в этот день без электричества останутся жители домов по адресу проспект Коммунистический, 11/2 — 11/5, 13/2 — 13/5.
Ограничения в «Донэнерго» объяснили ремонтными работами.
Ранее сообщалось, что плата за ЖКУ в Ростовской области может измениться в марте.