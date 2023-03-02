Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Специальную выплату назначили 10,7 тысячи работникам. Ее размер варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
«Поддержку получают все, кому положена выплата. Для этого не нужно куда-либо обращаться и подавать документы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что деньги переводят на счет, реквизиты которого предоставляет медицинская организация.
Ранее Мишустину предложили платить деньги донским предприятиям, пострадавшим в период СВО.