rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Более 86 млн рублей выплатили медикам в Ростовской области в 2023 году

2 марта 2023, 14:14
Фото: donland.ru
Более 86 млн рублей выплатили медикам в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области с начала года медицинские работники получили специальные выплаты на сумму 86,1 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

Специальную выплату назначили 10,7 тысячи работникам. Ее размер варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

«Поддержку получают все, кому положена выплата. Для этого не нужно куда-либо обращаться и подавать документы», — сказано в сообщении.

Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производстве
Узнать подробнее

Отмечается, что деньги переводят на счет, реквизиты которого предоставляет медицинская организация. 

Ранее Мишустину предложили платить деньги донским предприятиям, пострадавшим в период СВО. 

Читайте также:
Депутаты РО предложили доработать порядок выплат семьям пострадавших на производствеЛишившейся голоса пациентке из Ростовской области выплатили 1 тысячу рублей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Выплаты#Касается каждого
Подпишитесь
В Ростовской области рушатся заборы и растет пропасть между поколениями
Сегодня, 14:42
Зоозащитники Ростова считают нелепой сумму штрафа за жестокое обращение с животными
Сегодня, 15:07
Военная прокуратура заставила выплатить 3 млн рублей раненному бойцу СВО из Ростова
Сегодня, 07:28
В Ростовской области бывшего чиновника осудили за гибель ребенка под кирпичами
Сегодня, 15:04
Эксперт оценил возможность появления украинских диверсантов в Ростовской области
Сегодня, 12:38
В Ростовской области спасут дом, где Шолохов встречался с писателями
Сегодня, 13:13