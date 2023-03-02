Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В четверг, 2 марта, стало известно, что Следственный отдел Красного Сулина СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего житель Гуково, подозреваемого в покушении на убийство маленького мальчика.
Следователи выдвинули версию, согласно которой в среду, 1 марта, подозреваемый выпил и избил восьмимесячного сына своей сожительницы по голове и телу. Жизнь малыша спасли врачи, которые успели указать мальчику необходимую помощь.
Сейчас подозреваемого задержали, следователь запросил поместить дончанина под стражу.
Ранее дончанка решила отучить дочь от использования ненормативной лексики чисткой зубов с помощью воды из унитаза.