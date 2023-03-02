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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

До полусмерти избил 8-месячного ребенка житель Ростовской области

2 марта 2023, 14:27
Фото: 1MI
В Ростовской области пьяный мужчина едва не избил до смерти 8-месячного ребенка
В Ростовской области возбудили дело в отношении жителя Гуково, который едва не убил ребенка своей сожительницы — мальчика спасли врачи, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В четверг, 2 марта, стало известно, что Следственный отдел Красного Сулина СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего житель Гуково, подозреваемого в покушении на убийство маленького мальчика.

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Следователи выдвинули версию, согласно которой в среду, 1 марта, подозреваемый выпил и избил восьмимесячного сына своей сожительницы по голове и телу. Жизнь малыша спасли врачи, которые успели указать мальчику необходимую помощь.

Сейчас подозреваемого задержали, следователь запросил поместить дончанина под стражу.

Ранее дончанка решила отучить дочь от использования ненормативной лексики чисткой зубов с помощью воды из унитаза.

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