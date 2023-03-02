Достаток должен стать нормой: Новые люди в Ростове-на-Дону покажут, как этого достичь

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:36
Лидер Новых людей Алексей Нечаев заявил, что представители его политической структуры выдвинутся на выборы в Законодательное собрание Ростовской области. Партия собирается получить максимум мандатов в региональном парламенте. Программный документ Новых людей предусматривает развитие и поддержку людей дела, сообщил Нечаев первого марта в ходе партийной конференции.
«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей – в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать своё дело», - сказал политик.
По словам Алексея Нечаева, ключевым направлением политики в регионах станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на новейшие технологические решения.
«Наши сторонники и кандидаты – герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель – создать для них новые возможности», - говорит политик.
Парламентарии от Новых людей планируют поднять уровень жизни в Ростовской области. Политики поддержат промышленность, малый и средний бизнес. Речь идет о доступных кредитах, снижении налогов и госзаказах. В Ростовской области откроются дополнительные вакансии. Региональная казна пополнится. Деньги останутся в области. Они продолжат работать на ее развитие. Благодаря новым условиям подрастающее поколение сможет достигать успехов на малой родине, а не уезжать в Москву.
Помимо этого, Новые люди сделают все необходимое для самореализации молодых людей. В 62 российских регионах воплощается в жизнь образовательная программа по молодежному бизнесу «Я в деле». За пару сезонов проекта 1500 ее выпускники успешно реализовали собственные планы.