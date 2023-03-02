«Видеосъемку в Брянске уже показывают по всем украинским каналам. Они же отсняли себя возле почты, возле фельдшерского пункта. Задачу свою ДРГ выполнила — продемонстрировала, что военные действия ведутся теперь в Брянске. А больше им ничего и не надо. Это спланированная PR-акция», — убежден собеседник.