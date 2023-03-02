Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Напомним, что сегодня в Брянскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.
По словам политолога, проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ было не сложно. Для этого потребовалось преодолеть порядка 10 километров и перейти границу. Подобное появление украинских диверсантов в Ростовской области, по мнению эксперта, практически исключено.
«Для того, чтобы попасть в Ростовскую область, им придется пройти через всю зону боевых действий на Донбассе. А это от 70 до 100 километров, — разъясняет Дмитрий Абросимов. — Сделать это под силу только высоко подготовленным профессионалам. Соответственно, это возможно, но маловероятно».
По мнению политолога, появление украинской ДРГ в Брянске — это отнюдь не боевая акция, а чистый пиар.
«Видеосъемку в Брянске уже показывают по всем украинским каналам. Они же отсняли себя возле почты, возле фельдшерского пункта. Задачу свою ДРГ выполнила — продемонстрировала, что военные действия ведутся теперь в Брянске. А больше им ничего и не надо. Это спланированная PR-акция», — убежден собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, зачем Украина сделала попытку атаковать регионы России дронами, и чего ожидать в дальнейшем.