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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Эксперт оценил возможность появления украинских диверсантов в Ростовской области

2 марта 2023, 12:38
Фото: mil.ru
Эксперт оценил возможность появления украинских диверсантов в Ростовской области
Появление украинских диверсантов в Ростовской области теоретически возможно, но маловероятно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что сегодня в Брянскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. 

По словам политолога, проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ было не сложно. Для этого потребовалось преодолеть порядка 10 километров и перейти границу. Подобное появление украинских диверсантов в Ростовской области, по мнению эксперта, практически исключено.

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«Для того, чтобы попасть в Ростовскую область, им придется пройти через всю зону боевых действий на Донбассе. А это от 70 до 100 километров, — разъясняет Дмитрий Абросимов. — Сделать это под силу только высоко подготовленным профессионалам. Соответственно, это возможно, но маловероятно».

По мнению политолога, появление украинской ДРГ в Брянске — это отнюдь не боевая акция, а чистый пиар.

«Видеосъемку в Брянске уже показывают по всем украинским каналам. Они  же отсняли себя возле почты, возле фельдшерского пункта. Задачу свою ДРГ выполнила — продемонстрировала, что военные действия ведутся теперь в Брянске. А больше им ничего и не надо. Это спланированная PR-акция», — убежден собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, зачем Украина сделала попытку атаковать регионы России дронами, и чего ожидать в дальнейшем.

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