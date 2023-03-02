Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Для этих целей планируется привлечь средства федерального бюджета. В результате количество станций вырастет почти в два раза.
В данный момент в регионе доступны 14 комплексов, шесть из которых расположены вдоль трассы М-4 «Дон». Кроме того, зарядить электрокары можно в Ростове, Волгодонске и Аксайском районе.
«В прошлом году запустили в работу четыре быстрые зарядные станции для электрокаров», — сказано в сообщении.
Добавим, что владельцев электромобилей освободили от транспортного налога. Для предусмотрели и бесплатный проезд по платным трассам.
Напомним, что в донском регионе продажи электрокаров выросли вдвое в минувшем году.