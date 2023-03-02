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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Еще 13 электрозаправок построят в Ростовской области в 2023 году

2 марта 2023, 13:49
Фото: frankh/cc by sa/flickr.com
Еще 13 электрозаправок построят в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области до конца 2023 года построят 13 электрических зарядных станций

В Ростовской области в этом году появятся еще 13 комплексов, где можно зарядить электромобили, сообщили в правительстве региона.

Для этих целей планируется привлечь средства федерального бюджета. В результате количество станций вырастет почти в два раза.

В данный момент в регионе доступны 14 комплексов, шесть из которых расположены вдоль трассы М-4 «Дон». Кроме того, зарядить электрокары можно в Ростове, Волгодонске и Аксайском районе.

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«В прошлом году запустили в работу четыре быстрые зарядные станции для электрокаров», — сказано в сообщении.

Добавим, что владельцев электромобилей освободили от транспортного налога. Для предусмотрели и бесплатный проезд по платным трассам.

Напомним, что в донском регионе продажи электрокаров выросли вдвое в минувшем году.

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