Автор видео пожаловалась, что драки у торговых центров представителями агрессивно настроенной части «ЧВК Редан» создают неблагоприятный имидж для всех фанатов аниме. Их начинают притеснять, они не могут надевать на улицу одежду, выполненную в стилистике Hunter x Hunter — клетчатые брюки и кофты с пауками. Под негласным запретом теперь и косплей персонажей оттуда.