Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Don Mash Опубликовал видео с девочкой-подростком из Ростова. Она является поклонником аниме Hunter x Hunter, а также относит себя к миролюбивой части сообщества «ЧВК Редан».
Автор видео пожаловалась, что драки у торговых центров представителями агрессивно настроенной части «ЧВК Редан» создают неблагоприятный имидж для всех фанатов аниме. Их начинают притеснять, они не могут надевать на улицу одежду, выполненную в стилистике Hunter x Hunter — клетчатые брюки и кофты с пауками. Под негласным запретом теперь и косплей персонажей оттуда.
Девушка переживает из-за травли, ведь теперь она исходит не только от условной «взрослой» части общества, но и от ровесников.
Напомним, «ЧВК Редан» устроили массовую драку у ТРЦ «Горизонт» в Ростове. Подростки бегали у парковки и нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Разогнать из смогла только прибывшая на место происшествия полиция.