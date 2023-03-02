rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Фанаты аниме в Ростове заявили о травле из-за скандала вокруг «ЧВК Редан»

2 марта 2023, 10:30
Фото: Altan Dilan/cc by sa/flickr.com
Фанаты аниме в Ростове жалуются на травлю из-за скандала вокруг «ЧВК Редан»
Поклонники аниме в Ростове обратили внимание на травлю, развернувшуюся в сторону субкультуры из-за скандала вокруг «ЧВК Редан», сообщается в соцсетях.

Don Mash Опубликовал видео с девочкой-подростком из Ростова. Она является поклонником аниме Hunter x Hunter, а также относит себя к миролюбивой части сообщества «ЧВК Редан».

Автор видео пожаловалась, что драки у торговых центров представителями агрессивно настроенной части «ЧВК Редан» создают неблагоприятный имидж для всех фанатов аниме. Их начинают притеснять, они не могут надевать на улицу одежду, выполненную в стилистике Hunter x Hunter — клетчатые брюки и кофты с пауками. Под негласным запретом теперь и косплей персонажей оттуда.

В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»
Узнать подробнее

Девушка переживает из-за травли, ведь теперь она исходит не только от условной «взрослой» части общества, но и от ровесников.

Напомним, «ЧВК Редан» устроили массовую драку у ТРЦ «Горизонт» в Ростове. Подростки бегали у парковки и нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Разогнать из смогла только прибывшая на место происшествия полиция.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону заявили о двойном увеличении группы «ЧВК Редан» с 26 февраляВторой раз за сутки полиция разогнала сходку «ЧВК Редан» у ТЦ РостоваЧто такое ЧВК «Редан» и что подростки натворили возле ТЦ в Ростове-на-Дону
#Алина Заярная#ЧВК Редан#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону завели дело после скандала с носившей мертвого ребенка женщиной
Сегодня, 06:27
На уборку закрытого больше года аэропорта Платов потратят 7 млн рублей
Сегодня, 07:27
Военная прокуратура заставила выплатить 3 млн рублей раненному бойцу СВО из Ростова
Сегодня, 07:28
В 2025 году закончат ремонт горбольницы №7 в Ростове стоимостью 180 млн рублей
Сегодня, 08:20
В Ростовской области на 33% больше стало невыездных должников
Сегодня, 08:38
Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие охраны в детских садах
Сегодня, 09:20