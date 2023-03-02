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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Госдума: Будет рассмотрен закон о дискредитации участников СВО

Сегодня, 13:03
На рассмотрение в Госдуму будет внесен проект закона об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный законопроект защитит всех, кто сегодня стоит на защите страны, рискуя своими жизнями. Об этом пишет infox.ru.

Законопроект предполагает, что распространение ложной информации, публичные действия, которые направлены на дискредитацию военных, а также организаций или лиц, которые помогают в выполнении задач ВС, считаются недопустимыми.

За это последует наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты обвиняемого за пять последних лет. Альтернативой станут исправительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет.

На второе марта запланировано второе чтение данного законопроекта. При его одобрении, третье чтение пройдет 14 марта, отметил Володин.

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