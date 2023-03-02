Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Одна из труб лопнула днем в четверг, 2 марта. Это произошло рядом с остановкой, где из люка пошел кипяток.
В результате подтопило дорогу в этой зоне. Автор публикации предположил, что теперь местным жителям нужно готовиться к отключениям воды.
«Стоит готовиться к отключениям и завышенному платежу за отопление», — написали пользователи в комментариях.
«У нас на Военведе подобный потоп уже год. Когда морозы, то все застывает и получается каток, что на тротуаре, что на дороге», — пожаловались ростовчане.
Ранее коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля.