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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта

2 марта 2023, 13:24
Фото: ВК etorostovnadonu
Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии на проспекте Михаила Нагибина разлилась горячая вода, сообщили горожане в соцсетях.

Одна из труб лопнула днем в четверг, 2 марта. Это произошло рядом с остановкой, где из люка пошел кипяток.

В результате подтопило дорогу в этой зоне. Автор публикации предположил, что теперь местным жителям нужно готовиться к отключениям воды.

Коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля
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«Стоит готовиться к отключениям и завышенному платежу за отопление», — написали пользователи в комментариях.

«У нас на Военведе подобный потоп уже год. Когда морозы, то все застывает и получается каток, что на тротуаре, что на дороге», — пожаловались ростовчане.

Ранее коммунальный фонтан затопил остановку в Ростове-на-Дону днем 28 февраля. 

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