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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Кирпичный забор в Новочеркасске рухнул на девять припаркованных машин днем 1 марта

2 марта 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Новочеркасске кирпичный забор обрушился на припаркованный транспорт, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в среду, 1 марта, в переулке Магнитный. По их словам, здесь рассыпался забор и повредил девять автомобилей.

Машины из-за этого оказались засыпаны кирпичами. В результате придется убирать царапины и восстанавливать поврежденные части.

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«Хорошо, что люди не пострадали», — написали пользователи в комментариях. Они предположили, что забор рухнул из-за корней деревьев.

«Да, не повезло людям. Нормальный забор так просто не упадет», — заявили подписчики.

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