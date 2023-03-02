Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Происшествие случилось в среду, 1 марта, в переулке Магнитный. По их словам, здесь рассыпался забор и повредил девять автомобилей.
Машины из-за этого оказались засыпаны кирпичами. В результате придется убирать царапины и восстанавливать поврежденные части.
«Хорошо, что люди не пострадали», — написали пользователи в комментариях. Они предположили, что забор рухнул из-за корней деревьев.
«Да, не повезло людям. Нормальный забор так просто не упадет», — заявили подписчики.
Ранее в Ростове-на-Дону столб рухнул на жилой дом в феврале.