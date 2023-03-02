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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

Логвиненко: женщины-предприниматели вносят огромный вклад в благосостояние Ростова

2 марта 2023, 08:48
В Ростове-на-Дону состоялось заседание Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону», где вручили награды лучшим сотрудницам предприятий, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, во многом экономические успехи города обусловлены, в том числе именно их профессионализмом, талантом и мастерством. И, несмотря на глобальные экономические изменения, Ростов продолжает развиваться, что отражается в развитии городской инфраструктуры, а также ключевых показателях.

Например, валовой городской продукт в 2022 году вырос на 8% и достиг 617 млрд рублей. А по количеству индивидуальных предпринимателей в расчете на тысячу жителей Ростов занимает сегодня первое место в стране среди городов-миллионников, у нас их более 43 тысяч.

Также Ростов остаётся привлекательным для инвесторов. Активно развивается территория Левого берега. Уже начато строительство современных домов, транспортной развязки. Напомню, что планируется реализация крупного инвестпроекта — строительство тренировочный базы для ФК «Ростов».

Залог успеха и в постоянном диалоге власти и бизнеса. Поэтому в повестке сегодняшнего заседания только самые актуальные вопросы: поддержка мобилизованных граждан и их семей, ведение бизнеса на новых территориях Российской Федерации, развитие и благоустройство городских территорий. Также заслушали доклады представителей крупных ростовских предприятий.

«Наши предприниматели активно занимают освободившиеся ниши своими товарами и услугами, успешно выстраивают новые логистические цепочки. Наш бизнес оказывает и всевозможную добровольную поддержку участникам специальной военной операции. Бойцов обеспечивают продуктами, снаряжением, оборудованием. Уверен, вместе мы справимся с любыми вызовами, которые ставит перед нами жизнь. Благодарю всех за оказываемую поддержку», — написал Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

#Елена Янкевич
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