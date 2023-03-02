Логвиненко: женщины-предприниматели вносят огромный вклад в благосостояние Ростова

Например, валовой городской продукт в 2022 году вырос на 8% и достиг 617 млрд рублей. А по количеству индивидуальных предпринимателей в расчете на тысячу жителей Ростов занимает сегодня первое место в стране среди городов-миллионников, у нас их более 43 тысяч.