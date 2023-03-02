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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Лучшую старшеклассницу-2023 определили в Ростове-на-Дону 1 марта

2 марта 2023, 10:05
Фото: rostov-gorod.ru
Лучшую старшеклассницу-2023 определили в Ростове-на-Дону 1 марта
В Ростове-на-Дону подвели итоги городского конкурса старшеклассниц, сообщил в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Победительницей стала ученица школы №16 Первомайского района. Сам конкурс в донской столице проводят в девятый раз.

В этом году появилось новое задание - создание и защита социального видео «Семья и закон». Кроме того, участницы изучили различные отрасли экономики и провели исследования. 

17-летняя школьница из Ростова-на-Дону выиграла в конкурсе красоты в Татарстане
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Вместе с этим предусмотрели и творческие конкурсы. При этом все финалистки получили награды.

Выбрали победителей в нескольких номинациях, в том числе «Прорыв года», «Будущее Ростова», «Молодежные инициативы». Сити-менеджер поздравил всех участниц и пожелал им удачи.

Ранее 17-летняя школьница из Ростова-на-Дону выиграла в конкурсе красоты в Татарстане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Конкурс
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