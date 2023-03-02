Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Победительницей стала ученица школы №16 Первомайского района. Сам конкурс в донской столице проводят в девятый раз.
В этом году появилось новое задание - создание и защита социального видео «Семья и закон». Кроме того, участницы изучили различные отрасли экономики и провели исследования.
Вместе с этим предусмотрели и творческие конкурсы. При этом все финалистки получили награды.
Выбрали победителей в нескольких номинациях, в том числе «Прорыв года», «Будущее Ростова», «Молодежные инициативы». Сити-менеджер поздравил всех участниц и пожелал им удачи.
Ранее 17-летняя школьница из Ростова-на-Дону выиграла в конкурсе красоты в Татарстане.