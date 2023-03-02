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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Метеоролог Лозовой рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящая весна

2 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
Настоящее весеннее тепло до +26 градусов придет в Ростовскую область лишь в конце апреля, сообщил метеоролог Василий Лозовой.
Сюжет
Погода

Настоящая весна придет в Ростовскую область в третьей декаде апреля. Тогда температура воздуха поднимется до +26 градусов. Однако, как пояснил Donnews метеоролог Василий Лозовой, такое резкое потепление может привести к дождям с градом.

Дело в том, что град образуется, когда атмосфера полностью не прогрелась, а температура воздуха уже перешагнула рубеж в +20 градусов.

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В марте же столбики термометров максимально поднимутся до +14 градусов. Вероятны осадки, даже в виде мокрого снега, однако они будут в пределах нормы. Ночью возможны заморозки.

Ранее ростовчанам рассказали, какая сложится погода в начале марта.

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#Алина Заярная#Прогноз погоды#Погода#Новости#Ростовская область
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