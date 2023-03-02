Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Настоящая весна придет в Ростовскую область в третьей декаде апреля. Тогда температура воздуха поднимется до +26 градусов. Однако, как пояснил Donnews метеоролог Василий Лозовой, такое резкое потепление может привести к дождям с градом.
Дело в том, что град образуется, когда атмосфера полностью не прогрелась, а температура воздуха уже перешагнула рубеж в +20 градусов.
В марте же столбики термометров максимально поднимутся до +14 градусов. Вероятны осадки, даже в виде мокрого снега, однако они будут в пределах нормы. Ночью возможны заморозки.
Ранее ростовчанам рассказали, какая сложится погода в начале марта.