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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

На уборку закрытого больше года аэропорта Платов потратят 7 млн рублей

2 марта 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростове озаботились уборкой и содержанием аэропорта Платов
Более семи миллионов рублей потратят на уборку и содержание аэропорта Платов в Ростове, сообщается на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в Ростове объявила о двух аукционах на уборку и содержание аэропорта Платов. Так, на поддержание чистоты в воздушной гавани планируется потратить 4,3 миллиона рублей. На функционал по содержанию имущества средств выделено чуть меньше — 3,4 миллиона рублей.

Сообщается, что в Платове с 3 марта по 31 декабря проведут комплексную уборку. Минимум два раза в день подрядчик будет мыть в аэропорту полы, двери, стекла, зеркала и стен. Раз в месяц чистить в Платове предстоит ковры и мебель. С той же периодичностью подрядчику обязуется делать сухую и влажную уборку светильников и люстр.

Эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт Платов
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Что касается содержания имущества аэропорта, то здесь речь идет, прежде всего, о сохранности помещений. Подрядной организации нужно будет следить за появлением возможных повреждений и деформаций. Ежедневной обязанностью будет проверка состояния трубопроводов, сантехники, систем отопления. В случае поломок подрядчик должен будет их оперативно устранить. Контракт вступает в силу 3 марта и истечет только с началом следующего года.

Ранее сообщалось, что закрытый ростовский аэропорт Платов получит субсидии на уровне 2022 года.

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