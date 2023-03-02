Сообщается, что в Платове с 3 марта по 31 декабря проведут комплексную уборку. Минимум два раза в день подрядчик будет мыть в аэропорту полы, двери, стекла, зеркала и стен. Раз в месяц чистить в Платове предстоит ковры и мебель. С той же периодичностью подрядчику обязуется делать сухую и влажную уборку светильников и люстр.